Non esiste un monitor simile all'M5 di Samsung. Unico nel suo genere, si tratta di un dispositivo smart che all'occorrenza puoi utilizzare come un normalissimo smart TV. Ma ti permette di fare anche altro: puoi usare la suite di Office senza accendere il computer, riprodurre contenuti tramite AirPlay di Apple e controllare i tuoi dispositivi smart installati in casa.

Perché ti dico questo? Perché il Samsung Smart Monitor M5 da 27" (modello 2023) oggi è acquistabile su Amazon a soli 219,90€, spedizione compresa. Tutto merito dello sconto immediato del 26%.

Samsung Smart Monitor M5 27", che spettacolo: il modello del 2023 è scontato del 26%

Forte del suo pannello FHD da 27 pollici, il Samsung Smart Monitor M5 offre una qualità visiva eccezionale con colori vividi e dettagli nitidi. Può essere utilizzati per diversi scopi, come la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione su Internet, la gestione di documenti e molto altro ancora.

Ciò che differenzia i monitor Samsung Smart Monitor M5 è la loro capacità di connettersi a Internet e offrire un'ampia gamma di funzionalità smart. Questi monitor sono dotati di un sistema operativo integrato (Tizen), consentendo l'accesso a una serie di app e servizi online direttamente dal monitor stesso. È possibile utilizzare app di streaming come Netflix o Disney+, navigare sui social media, accedere a servizi di videochiamata come Skype e utilizzare molte altre app utili.

Il monitor di Samsung è progettato anche con la comodità dell'utente in mente. Può essere facilmente collegati a dispositivi esterni come computer, laptop o console di gioco tramite connessioni HDMI o USB. Insomma, puoi usarlo come vuoi, con qualsiasi dispositivo tu voglia.

Per ottenere lo sconto del 26% sul monitor M5 di Samsung non devi fare altro che aggiungerlo al tuo carrello Amazon. E ricorda che si tratta del modello del 2023, dunque di ultimissima generazione.

