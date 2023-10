Samsung quasi REGALA Smart TV alla Festa delle Offerte Prime

Samsung è un'importante azienda multinazionale sudcoreana con sede a Seul. Fondata nel 1938 l'azienda ha avuto un notevole successo in diversi settori, tra cui l'elettronica di consumo, la tecnologia dell'informazione, l'industria pesante e molto altro. In occasione della Festa delle Offerte Prime Samsung mette a disposizione a dei prezzi davvero convenienti una serie di Smart TV in sconto. Scopriamole tutte!

Le offerte di Amazon sulle Smart TV Samsung

Queste Smart TV di casa Samsung sono tutte soggette a sconto su Amazon in occasione della Festa della Offerte Prime, andiamo a scoprirle insieme una per una:

Samsung TV UE43CU8570UXZT Crystal UHD 4K: 43 pollici, Processore Crystal 4K con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche. Sconto del 16% e prezzo finale di 379,00€.

Samsung TV UE55CU8570UXZT Crystal UHD 4K: 55 pollici, Processore Crystal 4K con risoluzione 4K per sfumature di colore vivide e realistiche, Tecnologia Dynamic Crystal Color per colori puri e sfavillanti come cristalli, Design elegante e sottile AirSlim. Sconto del 25% e prezzo finale di 449,00€

Samsung Crystal UHD UE55CU7190UXZT: risoluzione 4K, c on tre categorie, Media, Game e Ambient. Smart Hub ottimizza la tua esperienza in base al tuo utilizzo della TV, 55 pollici. Sconto del 14% e prezzo finale di 419,00€

Samsung TV UE65CU8570UXZT Crystal UHD 4K: Smart tv 65 pollici, Processore Crystal 4K con risoluzione 4K. Audio surround 3D sincronizzato con l'azione per un’esperienza sonora completamente immersiva. Sconto del 20% e prezzo finale di 679,00€.

Samsung TV UE75CU8570UXZT Crystal UHD 4K: smart tv 75 pollici, risoluzione 4K e HDR per scene buie e luminose più nitide per seguire l’azione fin nei minimi particolari. Sconto del 15% e prezzo finale di 849,00€.

Samsung TV Neo QLED QE85QN800BTXZT: le immagini di ogni sorgente vengono trasformate nella straordinaria definizione 8K grazie all'intelligenza artificiale del super processore, pannello da 85 pollici. Sconto del 17% e prezzo finale di 2499,00€.

Questa era una lista di ben 6 Smart TV Samsung, dalla meno costosa alla più costosa, messe in sconto in Occasione della Feste delle Offerte Prime su Amazon.

