Samsung punta sull’AI: OpenAI e Perplexity in arrivo sui nuovi smartphone

Il panorama della tecnologia mobile sta per essere scosso da una svolta epocale: Samsung apre ufficialmente le porte a una nuova era, in cui la intelligenza artificiale diventa protagonista assoluta dell’esperienza utente.

In una recente dichiarazione, Choi Won-Joon, presidente e COO della divisione mobile dell’azienda sudcoreana, ha sottolineato la volontà di adottare un approccio aperto e competitivo verso i fornitori di soluzioni AI, lasciando intendere che il futuro dei dispositivi Samsung sarà sempre più flessibile e personalizzabile. Questo annuncio non rappresenta solo una scelta strategica, ma segna un punto di svolta nell’intero settore degli smartphone.

La prossima generazione di smartphone

La prossima generazione di dispositivi, con il Galaxy S26 in prima linea, si prepara a diventare il fulcro di un ecosistema in cui l’utente potrà scegliere tra diverse tecnologie di intelligenza artificiale. Non più vincolati a una sola piattaforma, gli utenti potranno beneficiare di un’ampia gamma di servizi, tra cui le soluzioni offerte da OpenAI, Perplexity e il già noto Gemini di Google.

Le indiscrezioni di Bloomberg

Secondo Bloomberg, le trattative tra Samsung e i principali fornitori di AI sono già a uno stadio avanzato. In particolare, l’azienda sarebbe prossima a siglare un accordo che prevede la preinstallazione dei servizi di Perplexity sui nuovi modelli.

L’integrazione delle funzionalità di ricerca avanzata all’interno del Samsung Internet Browser e, potenzialmente, anche nell’assistente vocale Bixby, potrebbe rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi, offrendo un’esperienza sempre più dinamica e intuitiva.

Collaborazione con Perplexity

Ma l’innovazione non si limita all’integrazione di servizi esterni. Le indiscrezioni parlano di una collaborazione tra Samsung e Perplexity per lo sviluppo di un sistema operativo AI-infused, progettato per sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

A supporto di questa piattaforma, verrà introdotta un’applicazione dedicata che consentirà agli utenti di gestire in modo semplice e immediato i diversi AI agents disponibili sul dispositivo. Questo approccio richiama la strategia adottata da Apple, ma si distingue per una maggiore apertura verso le tecnologie di terze parti, favorendo così la diversificazione e la personalizzazione.