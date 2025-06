Samsung presenta una nuova gamma di monitor con tecnologia OLED QD: spicca l'M9

Il mercato dei monitor subisce un cambiamento con l’introduzione del nuovo Samsung Smart Monitor M9, che porta con sé innovazioni significative grazie alla tecnologia M9 OLED Quantum Dot. Questo dispositivo si distingue per la combinazione di un display OLED Quantum Dot con una risoluzione 4K e un refresh rate di 165Hz, caratteristiche che lo rendono un prodotto di punta nel segmento degli Smart Monitor.

Un'esperienza visiva ottimale

Il modello di punta della gamma, l'M9, offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie a un pannello da 32 pollici con risoluzione Ultra HD, ideale sia per l’intrattenimento che per il lavoro. La tecnologia QD-OLED garantisce colori vividi e neri profondi, mentre il tempo di risposta di appena 0,03 millisecondi e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC lo rendono una scelta eccellente anche per i gamer più esigenti. Inoltre, il design minimalista con bordi sottili e una costruzione in metallo lo rende perfetto per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.

Sistema operativo Tizen

Il sistema operativo Tizen integrato nell'M9 consente un accesso immediato alle principali piattaforme di streaming e al Samsung Gaming Hub, una piattaforma che permette di giocare in cloud tramite servizi come GeForce Now e Xbox Cloud. Questa funzionalità rappresenta un grande passo avanti per il gaming su monitor, offrendo un’esperienza fluida e di alta qualità senza la necessità di hardware aggiuntivo.

I modelli M7 e M8

Oltre al modello M9, la nuova gamma di Samsung include anche i modelli M7 e M8, che condividono le dimensioni di 32 pollici e la risoluzione 4K ma utilizzano pannelli basati su tecnologia VA anziché OLED. Questi monitor offrono comunque funzionalità avanzate come SmartThings per la gestione della domotica, Multi View per la visualizzazione simultanea di più contenuti e l’integrazione con Microsoft 365, permettendo di lavorare direttamente dal monitor senza necessità di un computer.

Il ruolo dell'AI

Tutti i nuovi dispositivi della gamma sono dotati di tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale, come AI Picture Optimizer e 4K AI Upscaling Pro, che migliorano significativamente la qualità dell’immagine. Per quanto riguarda l’audio, il sistema Active Voice Amplifier Pro ottimizza l’esperienza sonora, garantendo una resa chiara e bilanciata in qualsiasi ambiente. Sebbene i prezzi non siano ancora stati annunciati, la disponibilità di questi monitor è prevista per il prossimo mese.