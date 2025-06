Samsung OneUI 7: il nuovo sistema di gestione delle notifiche infastidisce l'utenza, come tornare al vecchio metodo

La recente introduzione dell'interfaccia OneUI 7, basata su Android 15, ha portato un cambiamento significativo nell’esperienza utente dei dispositivi Samsung. Tra le novità principali, spicca la separazione dei pannelli delle notifiche e dei quick settings, una modifica che ha suscitato un ampio dibattito tra gli utenti.

Cosa è cambiato?

In precedenza, la gestione delle notifiche e dei controlli rapidi avveniva tramite un unico pannello, accessibile con un semplice swipe dall’alto. Con OneUI 7, invece, Samsung ha deciso di adottare un approccio più segmentato: uno swipe dalla parte sinistra dello schermo apre la tendina delle notifiche, mentre uno swipe dalla destra dà accesso ai controlli rapidi. Questa nuova configurazione si allinea a una tendenza già adottata da altri produttori Android, ma rappresenta una rottura con il passato per i fedeli utilizzatori dell’interfaccia unificata delle versioni precedenti, come la OneUI 6.1.1.

Come tornare alla vecchia modalità

Per gli utenti che preferiscono la vecchia modalità, Samsung ha previsto una soluzione. È infatti possibile ripristinare la visualizzazione unificata seguendo pochi semplici passaggi:

effettuare uno swipe verso il basso per abbassare la tendina.

Premere sull’icona a forma di pennino per accedere alla modifica dei pannelli.

Selezionare “Impostazioni pannello” in alto a sinistra.

Scegliere l’opzione “Unite” invece di “Separate”.

Dopo questa configurazione, sarà possibile tornare alla gestione delle notifiche e dei controlli rapidi tramite un unico gesto, indipendentemente dal lato dello schermo da cui si parte. Questa opzione rappresenta un chiaro segnale di attenzione verso le preferenze degli utenti, dimostrando come Samsung cerchi di bilanciare innovazione e tradizione.

Una scelta che guarda al futuro?

La scelta di rendere predefinita la separazione dei pannelli suggerisce tuttavia che questa configurazione potrebbe diventare lo standard per tutti i dispositivi Android in futuro. Questo approccio mira a migliorare l’accessibilità e l’organizzazione delle funzionalità, ma è evidente che richiederà un periodo di adattamento per molti utenti abituati alla vecchia modalità.

Al di là di questa modifica, l’aggiornamento OneUI 7 introduce una serie di nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente. L’interfaccia è stata ottimizzata per sfruttare al meglio le potenzialità di Android 15, con miglioramenti nella fluidità e nella gestione delle risorse. Inoltre, l’attenzione di Samsung per la personalizzazione rimane evidente, offrendo opzioni che consentono agli utenti di adattare il dispositivo alle proprie esigenze.