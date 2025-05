Samsung One UI 8: la Beta è imminente, ecco i dispositivi compatibili

L’attesa per la nuova interfaccia One UI 8 di Samsung è quasi terminata. Un banner promozionale apparso nell’app Samsung Members in Corea del Sud ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia per il rilascio di questa innovativa interfaccia utente basata su Android 16. La notizia è stata confermata durante l’evento Android Show - I/O Edition, segnalando che il programma beta inizierà a breve, anticipando il lancio definitivo previsto per l’estate.

Il banner, sebbene attualmente non cliccabile, rappresenta un chiaro segnale che il reclutamento per il programma beta è imminente. Gli utenti più appassionati avranno così la possibilità di testare in anteprima le nuove funzionalità, offrendo al contempo a Samsung un’opportunità preziosa per raccogliere feedback e ottimizzare il sistema prima del rilascio ufficiale.

I primi dispositivi compatibili

I primi dispositivi a beneficiare della fase beta saranno i modelli della serie Galaxy S25, incluse le varianti Plus e Ultra. A partire da luglio, invece, debutteranno sul mercato i primi smartphone con One UI 8 preinstallata: i pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7. Questi nuovi dispositivi promettono di rivoluzionare l’esperienza utente grazie alle innovazioni introdotte dalla base Android 16, migliorando la fluidità e l’interazione con il sistema.

Il programma beta non è solo un’occasione per i fan più accaniti di esplorare in anteprima la nuova interfaccia, ma rappresenta anche un passo strategico per Samsung. Grazie ai feedback degli utenti, l’azienda mira a perfezionare ogni dettaglio della One UI 8, garantendo un’esperienza stabile e priva di intoppi al momento del lancio ufficiale. Questa strategia di coinvolgimento attivo degli utenti dimostra l’impegno del brand nel mantenere un alto livello di qualità e soddisfazione per i propri clienti.

Ulteriori novità e come accedere alla beta

Per gli appassionati dell’ecosistema Samsung, le novità non finiscono qui. La nuova interfaccia è stata progettata per integrarsi perfettamente con le ultime tecnologie e per sfruttare al massimo le capacità hardware dei dispositivi compatibili. Sebbene i dettagli completi sulle funzionalità non siano ancora stati svelati, l’adozione di Android 16 suggerisce miglioramenti significativi in termini di prestazioni, sicurezza e personalizzazione.

Gli utenti interessati a partecipare al programma beta sono invitati a tenere d’occhio gli aggiornamenti ufficiali di Samsung, che includeranno le date precise per il reclutamento e l’elenco completo dei dispositivi supportati. Nel frattempo, l’entusiasmo cresce e le aspettative sono alte: la One UI 8 promette di ridefinire l’esperienza utente per milioni di utenti Samsung in tutto il mondo.