Samsung: OFFERTSSIMA sul monitor FullHD con pannello IPS

Per casa o per l'ufficio, per lavoro o per svago, per il PC o per le console da gioco, i monitor sono utili in tutti gli ambienti, e migliore è la loro qualità. migliore sarà l'esperienza di visione. E se ti dicessimo che ora puoi aggiudicarti un monitor Samsung con FullHD e pannello IPS con una ghiottissima offerta su Amazon?

Infatti da oggi puoi acquistare proprio su Amazon il monitor Samsung S31C da 27'' a soli 129,90€, con uno sconto che fa paura! Infatti risparmierai addirittura il 34%, che equivale a più di 67€!

Lavorare o giocare? Col monitor Samsung S31C puoi fare entrambi

Questo monitor al LED ha come detto un pannello IPS, e supporta il Full HD con risoluzione 1920x1080. Per i certosini del gioco, sappiate che possiede 75 Hz di refresh rate, un tempo di risposta di 5 millisecondi, e FreeSync.

Inoltre il Monitor Samsung LED FullHD S31C ti garantisce una protezione per gli occhi all'avanguardia, grazie all'Eye Saver Mode e all'anti sfarfallio. Non solo, a questo si aggiunge anche l'interesse per l'ambiente con l'Eco Saving Plus, e la Game Mode per rimanere sempre più vicini ai giocatori. Per collegarlo ai vostri dispositivi, basterà collegarlo tramite le porte HDMI o D-Sub.

