Samsung Odyssey G5 è il monitor Gaming da prendere ADESSO

Se stai pensando di cambiare il tuo monitor per averne uno che garantisca ottime prestazioni per le tue sessioni di gioco e non affatichi la vista, allora non perdere questa offerta. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G5 a soli 279 euro, anziché 399 euro.

Ebbene sì, siamo di fronte a un ottimo sconto del 30% che ti permette di avere un risparmio di ben 120 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. A questo prezzo non è da farselo scappare assolutamente.

Samsung Odyssey G5: i giochi diventano veri

Se acquisti Samsung Odyssey G5 vivrai i tuoi giochi in un modo completamente differente. Potrai immergerti nei tuoi titoli preferiti per un'esperienza coinvolgente e reale. Avrai a disposizione uno schermo curvo da 27 pollici WHQD 2K con tecnologia HDR10. Le immagini sono sempre nitide, con colori intensi e pieni di luce.

È dotato di un refresh rate a 144 Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms. Questo significa che quando premi il pulsante della tastiera, del mouse o del joypad, vedrai il tuo avatar eseguire immediatamente il comando. Inoltre è dotato di una tecnologia che ti permette di non affaticare la vista anche dopo diverse ore che sei davanti allo schermo. Offre un ingresso HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio.

Se vuoi avere la meglio sui tuoi nemici e vivere un'esperienza incredibilmente reale, devi assolutamente avere questo monitor. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Odyssey G5 a soli 279 euro, anziché 399 euro. Se poi hai fretta lo puoi acquistare a soli 301,76 euro (30€ in più) e riceverlo a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

