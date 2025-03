Samsung Odyssey G5: monitor gaming da 180Hz e tempo di risposta 1ms (-45%)

Se sei un appassionato di videogiochi sono certo che sarai felice di scoprire questa ottima promozione. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello il monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a soli 220,93 euro, invece che 399 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori ma uno sconto gigantesco del 45% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 178 euro sul totale. Siamo di fronte a un monitor da gaming meraviglioso che per qualità ha veramente pochi rivali e quindi a un prezzo così basso è da prende la volo, senza pensarci un secondo di più.

Samsung Odyssey G5 ti fa vivere i tuoi giochi in modo reale

Se i tuoi giochi li vuoi vivere e non solo giocarli allora devi acquistare il monitor da gaming Samsung Odyssey G5. Intanto ha un display generoso da 27 pollici con risoluzione QHD da 2560 x 1440 e una cornice super sottile che regala un coinvolgimento davvero pazzesco. E possiede un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione.

La velocissima frequenza di aggiornamento da 180 Hz regala immagini sempre nitide e senza lag, con un tempo di risposta di appena 1 ms. Vedrai una notevole differenza durante le tue avventure. È dotato di un ingresso HDMI, di una DisplayPort e di un ingresso audio per cuffie e microfono. È incredibilmente versatile e volendo lo puoi ruotare anche in verticale in base alle tue esigenze.

Non aspettare oltre perché ovviamente un'offerta di questo tipo è destinata a durare pochissimo. Dunque prima che sia tardi e il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista il tuo monitor da gaming Samsung Odyssey G5 da 27 pollici a soli 220,93 euro, invece che 399 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

