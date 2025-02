Samsung Odyssey G5: il MIGLIORE monitor da Gaming adesso in offerta al 39%

Hai deciso di cambiare il tuo monitor e acquistarne unno da gaming che sia all'altezza dei tuoi giochi? Se non vuoi fare sacrifici dai un'occhiata a questa ottima occasione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Odyssey G5 a soli 245,37 euro, invece che 399 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 39% che ti permette di risparmiare la bellezza di circa 54 euro sul totale. Non è certo una promozione che può durare a lungo per cui fai alla svelta. Inoltre se preferisci hai la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G5 a un prezzo da non credere

Sicuramente per quello che puoi ottenere il prezzo non è niente male. Con Samsung Odyssey G5 puoi vivere le tue avventure al meglio per un'esperienza così reale che ti sarà difficile distinguere gioco da vita vera. Questa è la versione da 27 pollici con risoluzione QHD e refresh arte a 188 HZ. E include un cavo HDMI e un cavo DP.

Ha un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e con HDR400 i colori sono sempre vividi e brillanti. Inoltre grazie a un tempo di risposta di soli 1 ms non ci sarà nessun ritardo con le immagini e anche le partite online saranno un'esperienza mai provata. Il design senza cornice su 3 lati offre un maggiore coinvolgimento e potrai anche posizionare il monito in verticale.

Siamo di fronte al meglio del meglio senza ombra di dubbio e per questo devi fare alla svelta. Dunque prima che tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G5 a soli 245,37 euro, invece che 399 euro. Se concludi l'ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

