Samsung Odyssey G4, monitor da gaming ad un prezzo fenomenale su Amazon

La serie Odyssey G4 consente di giocare a schermo piatto con una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz e dispone anche di connettori per HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2. Oltre ad altre funzionalità, Samsung dichiara un tempo di reazione GtG di 1 millisecondo e risoluzioni native di 1080p. Acquistalo ora su Amazon a soli 229,90 € invece di 409,00€.

Samsung Odyssey G4 si presenta in due modelli: S25BG40 e S27BG40. Sia l'S25BG40 che l'S27BG40 sono monitor, anche se il primo ha una dimensione dello schermo di 25 pollici, mentre il secondo ha una dimensione di 27 pollici. Sembra che gli unici elementi utilizzati da Samsung per differenziare i due modelli siano il peso, le dimensioni e la grandezza del pannello.

Per essere più precisi, Samsung equipaggia la serie Odyssey G4 con pannelli IPS in grado di produrre immagini a 1080p in rapporto di aspetto 21:9. Secondo Samsung, la coppia di display ha un tempo di reazione GtG di 1 millisecondo, una frequenza di aggiornamento di 240 hertz e una luminosità di picco fino a 400 nits. Inoltre, Samsung garantisce una copertura del 99% dello spettro di colori sRGB, un rapporto di contrasto di 1.000:1 e angoli di visione di 178 gradi sia sul piano orizzontale che verticale. Non dovrebbe sorprendere che Samsung abbia incluso il supporto per AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-SYNC per ridurre il tearing visivo.

Inoltre, la serie Odyssey G4 è dotata di un sensore Eco Light, di una modalità con latenza di ingresso minima e di un ottimizzatore della frequenza di aggiornamento. Inoltre, Samsung ha dotato ogni monitor di una connessione per DisplayPort 1.2, di due connettori HDMI 2.0 e di un jack per cuffie da 3,5 mm. L'Odyssey G4 è unico tra i nuovi monitor da gioco Odyssey di Samsung in quanto non dispone di connessioni USB. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.