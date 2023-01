Samsung Odyssey G4 è irresistibile a questo prezzo su Amazon

Per chi è interessato agli E-Sport ma non vuole sacrificare la velocità, il Samsung Odyssey G4 S25BG40 è una solida opzione entry-level. In cambio di un display IPS da 240 Hz 1080p, rinuncia a molte delle funzionalità di fascia alta presenti nelle versioni Odyssey più costose. Acquistalo su Amazon a soli 239,90€ invece di 289,00€.

Sebbene l'aspetto del Samsung Odyssey G4 S25BG40 sia meno appariscente di quello dei suoi parenti più costosi, è comunque facilmente distinguibile. L'esterno nero opaco e l'accento blu sul retro evitano di farlo sembrare un device ‘pacchiano’, come altri monitor da gioco. Poiché non ha bordi su tre lati, è meno probabile che questo display risalti troppo in ambienti altrimenti ben arredati.

Si adatta bene a qualsiasi tipo di impianto, da quello essenziale a quello professionale di alto livello. Sebbene la profondità del monitor, completamente costruito, sia piuttosto consistente, occupa comunque molto meno spazio rispetto ai display Odyssey più grandi. Anche se è costruito principalmente in plastica, la struttura di questo modello è soddisfacente. La base in metallo è solida e fissa gli schermi per evitare che si rovescino accidentalmente.

Sebbene il Samsung Odyssey G4 S25BG40 non disponga di un joystick tradizionale per il menu sullo schermo, condivide il layout del D-pad con i telecomandi TV standard. Il supporto in dotazione può essere regolato in quattro dimensioni (altezza, inclinazione, rotazione e rotazione) per ottimizzare l'utilizzo. Il costo ridotto del Samsung Odyssey G4 S25BG40 significa purtroppo meno opzioni di connessione. Un connettore DisplayPort 1.2, due connessioni HDMI 2.0 e un jack per cuffie da 3,5 mm sono tutto ciò che avete a disposizione. Poiché la maggior parte dei computer moderni è dotata di porte USB, di solito è sufficiente.

Purtroppo, questo schermo non è dotato di altoparlanti integrati. Dato il prezzo contenuto, possiamo fare a meno di questa caratteristica, ed è scontato che il pubblico a cui è destinato utilizzerà comunque delle cuffie. Il display IPS da 25" del Samsung Odyssey G4 S25BG40 ha una risoluzione di 1920x1080, una frequenza di aggiornamento di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms. Come per altri schermi IPS, la luminosità massima è di 400 cd/m2 e il rapporto di contrasto è di 1000:1. Nonostante le dichiarazioni di supporto HDR, questo dispositivo manca della certificazione VESA e dell'hardware necessario, come la retroilluminazione FALD. Approfitta ora dello sconto del 27% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.