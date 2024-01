Samsung Odyssey G3 sotto i 200€ ma l'OFFERTA è LIMITATA

Se hai intenzione di acquistare un monitor da gaming d'eccellenza allora sono certo che non vuoi perdere questa ottima promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mitico Samsung Odyssey G3 a soli 199,90 euro, invece che 227,45 euro.

Con questo sconto del 12% il prezzo scende sotto la soglia dei 200 euro, che per questo monitor, non è cosa da poco. Potrai vivere le tue avventure in modo molto più coinvolgente e con un minore affaticamento degli occhi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Samsung Odyssey G3 a un ottimo prezzo su Amazon

Questo è assolutamente uno dei migliori monitor da gaming in circolazione. Vediamo insieme quali sono le sue caratteristiche principali:

Tempo di risposta: grazie a una frequenza di aggiornamento elevatissima, di ben 165 Hz, annulla il ritardo dell'immagine e offre un tepo di risposta di appena 1 ms.

Risoluzione: puoi goderti i tuoi contenuti in un display da 27 pollici FHD da 19920 x 1080 p e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista.

puoi goderti i tuoi contenuti in un display da e una bassa emissione di luce blu per non affaticare la vista. Design: potrai regolarlo sia in verticale che in orizzontale e inclinarlo come desideri. Inoltre è senza bordi laterali ampliando l'area visiva per un'immersione ancora maggiore.

Fai alla svelta perché l'offerta svanirà da un momento all'altro. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuo Samsung Odyssey G3 a soli 199,90 euro, invece che 227,45 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.