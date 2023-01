Samsung Odyssey G3, il monitor da gaming ha un prezzo eccezionale su Amazon

Samsung ha presentato la nuova linea di display da gioco Odyssey di recente. Il Samsung G3 Odyssey, disponibile nelle varianti da 24 e 27 pollici, è l'opzione più economica. Il target di riferimento è costituito da giocatori e utenti abituali che desiderano giocare e utilizzare applicazioni con una qualità di 1080p, ma non vogliono spendere una fortuna. Acquistalo ora su Amazon a soli 179,90€ invece di 269,00€

Il Samsung 27" G35TF Odyssey è un monitor da gioco entry-level a basso costo che mira a fornire lo stretto necessario. Non si distingue dalla massa e non fa alcuno sforzo per farlo. Il Samsung G35TF Odyssey 24" è un display piatto e non curvo, a differenza della maggior parte dei moderni monitor da gioco.

Il supporto ha diverse posizioni per modificare l'angolo di visione del monitor. Sul retro del monitor sono presenti un connettore per cuffie da 3,5 mm, una porta VGA, una porta DisplayPort 1.2 e una porta HDMI 2.0. Il monitor non dispone di altoparlanti, tuttavia è presente un controllo del volume nell'interfaccia.

Essendo un monitor con pannello VA, il Samsung Odyssey G3 non è così luminoso come le sue controparti basate su IPS che costano lo stesso prezzo. Tuttavia, il contrasto e i livelli di scurezza dello schermo sono migliori rispetto a quelli dei display IPS standard. È anche abbastanza eccellente per gli utenti domestici attenti al budget e per i giocatori, con una resa del 99% dello spettro sRGB.

Anche se il Samsung Odyssey G3 è interamente in plastica, la qualità della costruzione è piuttosto eccezionale. Nonostante lo spessore ridotto del pannello, il monitor e la sua base sembrano robusti. È lecito aspettarsi qualche oscillazione dello schermo sul supporto, anche se a pochi interesserà davvero. Nonostante la mancanza del supporto HDR, il Samsung Odyssey G3 offre un'esperienza visiva piacevole per i film e altri tipi di intrattenimento. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

