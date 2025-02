Samsung Messages: novità nonostante il piano di dismissione

Nonostante l'annuncio ufficiale di un progressivo abbandono dell'app Samsung Messages in favore di Google Messages, l'app continua a ricevere aggiornamenti con nuove funzionalità. Questo ha suscitato sorpresa tra gli utenti, soprattutto perché l'azienda aveva già comunicato l'intenzione di concentrarsi su altre soluzioni per la messaggistica.

L'ultimo aggiornamento, rilasciato insieme al lancio della serie Galaxy S25, porta due novità rilevanti. Una delle funzionalità più attese riguarda la possibilità di modificare i messaggi inviati. Questa opzione, che era già disponibile su altre piattaforme, permette agli utenti di correggere o modificare un messaggio anche dopo che è stato inviato.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, sembra che questa funzione sia limitata ai messaggi inviati tramite RCS, lo standard di messaggistica avanzata. I messaggi inviati con altre tecnologie non sembrano beneficiare di questa possibilità di modifica, il che potrebbe suggerire che Samsung stia investendo in questo nuovo sistema per la messaggistica.

Ulteriori funzioni interessanti

Un'altra funzione interessante introdotta con l'aggiornamento riguarda la gestione automatica dei messaggi contenenti OTP (One-Time Password). Questa funzione consente di eliminare automaticamente i messaggi contenenti codici di sicurezza dopo 24 ore, aumentando così la sicurezza e la privacy dell'utente. Gli utenti possono attivare questa opzione direttamente nelle impostazioni dell'app, riducendo il rischio di conservare informazioni sensibili più a lungo del necessario.

Queste nuove aggiunte sembrano contrastare con la decisione di Samsung di ridurre progressivamente il supporto per l'app Samsung Messages, facendo sorgere interrogativi sulla vera strategia dell'azienda. Nonostante l'orientamento verso Google Messages, che sembra destinato a diventare la principale piattaforma di messaggistica per gli utenti Samsung, l'azienda continua a lavorare su aggiornamenti significativi per migliorare l'esperienza utente con la sua app.

Va comunque sottolineato che la disponibilità di queste nuove funzionalità potrebbe variare a seconda della regione e della versione dell'app in uso, e potrebbe richiedere un aggiornamento del software del dispositivo per poter essere sfruttata pienamente. In ogni caso, queste novità confermano che Samsung non ha ancora completamente abbandonato il suo servizio di messaggistica, lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi.