Samsung Message Guard: protezione da zero-click su Galaxy

Al fine di migliorare il livello di protezione dei suoi smartphone contro gli exploit zero-click che si fanno sempre più insistenti, Samsung ha annunciato e reso disponibile Message Guard, un nuovo strumento integrato nell’app proprietaria Messaggi e su Google Messaggi che porta la sicurezza a un livello superiore proteggendo preventivamente il dispositivo, limitato l’esposizione a minacce invisibili camuffate da allegati di immagini.

Samsung Message Guard: smartphone Galaxy protetti da zero-click

Gli attacchi zero-click, per chi non lo sapesse, sono minacce particolarmente sofisticate che sfruttando le vulnerabilità presenti sul dispositivo preso di mira senza richiedere alcuna azione da parte dell’utente. Solitamente attacchi del genere comportano l’invio di un messaggio o di un file dannoso al dispositivo del soggetto preso di mira, in modo tale da attivare una vulnerabilità senza che la vittima possa accorgersi della cosa.

Dal punto di vista tecnico, Message Guard è uno spazio virtuale isolato dal resto del dispositivo e in particolare dal file system che fa da hosting temporaneo per i file appena arrivati ​​nei formati PNG, JPG/JPEG, GIF, ICO, WEBP, BMP e WBMP.

Message Guard controlla i file per determinare se nascondono codice dannoso e qualora così fosse vengono bloccati e messi in quarantena e viene impedito a essi l’accesso al sistema operativo o comunque l’interazione con esso.

Samsung aggiunge che Message Guard funziona silenziosamente ed è per buona parte invisibile in background. Inoltre, non ha bisogno di essere attivato dall'utente.

Samsung Message Guard è immediatamente disponibile sui nuovi terminali Galaxy S23 e verrà gradualmente implementato su altri dispositivi Galaxy che eseguono One UI 5.1 o versioni successive nel corso di quest'anno.

