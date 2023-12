Samsung Memorie T7 Shield: SSD portatile da 1TB SCONTATO al 48%

Ottima promozione di Amazon che sta proponendo uno dei migliori SSD portatili a un prezzo favoloso. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Memorie T7 Shield da 1 TB a soli 87,99 euro, invece che 169,99 euro.

Come puoi vedere adesso hai la possibilità di risparmiare ben 82 euro sul totale grazie allo sconto del 48%. È davvero una di quelle offerte da non perdere assolutamente. Con questo SSD portatile potrai avere sempre con te i file importanti e trasferirli in modo veloce da un device all'altro.

Samsung Memorie T7 Shield: SSD velocissimo e robusto

Sicuramente sono queste due le caratteristiche principali di questo SSD portatile: la velocità di trasferimento dati e la sua robustezza. Parlando della prima, grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2 offre una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s. Questo ti permette di trasferire anche file molto pesanti e cartelle intere piene di dati in un lampo.

È realizzato con una scocca in gomma che gli dona una resistenza agli urti e alle cadute da 3 metri di altezza e ha una resistenza all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP65. Inoltre è super compatto e leggero. Ed è compatibile con PC, Mac, dispositivi Android, consolle di gioco e Smart TV.

Assolutamente l'offerta del giorno. Quindi prima che sia tardi e il prezzo salga, vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Memorie T7 Shield da 1 TB a soli 87,99 euro, invece che 169,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.