SAMSUNG M5: il monitor SMART che ha sorpreso tutti ora in promo su Amazon

Il Samsung Smart Monitor è essenzialmente una Smart TV Samsung senza il sintonizzatore TV, ma ricco di funzioni e caratteristiche uniche nel suo genere. Lo puoi trovare in offerta su Amazon ad un prezzo BOMBA: solo 219,90€ invece di 329,00€.

E' disponibile in due dimensioni: il modello da 27 pollici e quello da 32 pollici. Per quanto riguarda il display, Samsung ha deciso di adottare un monitor FHD, più nitido e luminoso di molti altri in circolazione. Ha un pannello VA, che crea un contrasto fantastico, ed offre colori molto accurati, oltre ad essere predisposto per l'HDR10.

Presente anche un telecomando nalla scatola. E poiché esegue lo stesso sistema operativo Tizen, sembra davvero una TV, nonostante alcuni pro e contro. I vantaggi sono evidenti: molte app per guardare tutti i tuoi servizi di streaming preferiti, assistenti vocali e persino giochi.

L'M5 risulta quindi ottimo per le attività lavorative quotidiane e lo streaming di programmi T. Allo stesso modo, può essere utilizzato anche per i giochi, grazie alla frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Per coloro che desiderano una risoluzione più elevata invece, bisognerà acquistare il modello M7, che vanta una risoluzione UHD ed è disponibile in un modello da 32 o 43 pollici.

Per quanto riguarda il suono, il Samsung M5 non se la cava male. Non è sicuramente il migliore, ma per qualcosa che, in teoria, potrebbe sostituire la tua TV, non è sicuramente da scartare.

Quindi se stai cercando un Monitor dalle caratteristiche Smart e che assomigli ad una TV, l'M5 consente di risparmiare grazie ad un fantastico rapporto qualità-prezzo. Puoi acquistarlo ora su Amazon approfittando dello sconto del 33%, e ricordati di attivare l'abbonamento Prime per usufruire della spedizione 1 giorno.

