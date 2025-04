Samsung lancia One UI 7 e Android 15 su più di 50 dispositivi Galaxy

Samsung ha appena rivoluzionato l'esperienza mobile con il lancio ufficiale di One UI 7, la sua interfaccia personalizzata basata su Android 15. Questo aggiornamento rappresenta un significativo passo avanti per oltre 50 dispositivi Galaxy, offrendo nuove funzionalità, una rinnovata interfaccia utente e un’esperienza migliorata per milioni di utenti in tutto il mondo. Il rollout è previsto nei prossimi tre mesi, rendendo il sistema operativo accessibile a una vasta gamma di dispositivi, dai modelli di punta ai dispositivi di fascia media.

Interfaccia e funzionalità rinnovate

Con One UI 7, Samsung ha introdotto una serie di miglioramenti che cambiano radicalmente l'interazione con i dispositivi Galaxy. Tra le principali novità, il Quick Panel è stato completamente ridisegnato, separandosi dal pannello delle notifiche per garantire maggiore chiarezza e semplicità d'uso. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra il nuovo layout o quello tradizionale, mantenendo un alto livello di personalizzazione.

Un altro cambiamento significativo riguarda il cassetto delle applicazioni, che ora adotta uno scorrimento verticale, simile all'esperienza dei dispositivi Pixel, abbandonando lo stile orizzontale tipico di Samsung. Inoltre, le opzioni di personalizzazione sono state potenziate: gli utenti possono ora modificare le icone e creare cartelle più grandi sulla schermata principale.

Il multitasking beneficia di un design aggiornato, con effetti di sfocatura più sofisticati che migliorano l'estetica complessiva del sistema operativo. Tra le nuove funzionalità spiccano la "Now Bar" e le notifiche live, che richiamano le Live Activities di iOS, offrendo un’esperienza più interattiva e dinamica.

Dispositivi supportati e calendario di rilascio

Il rollout dell’aggiornamento è iniziato il 7 aprile 2025 con i modelli di punta, inclusi Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra, nei mercati di Corea, Stati Uniti ed Europa. L’aggiornamento è già disponibile anche per i modelli Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S10+ e Tab S10 Ultra.

Ecco il calendario completo per la distribuzione:

Aprile 2025: Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S10+ e Tab S10 Ultra

Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6, Tab S10+ e Tab S10 Ultra Maggio 2025: Galaxy S23, S22, Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S9 e Tab S8

Galaxy S23, S22, Z Fold 4, Z Flip 4, Tab S9 e Tab S8 Giugno 2025: Galaxy Tab S9 FE, Tab A9 e dispositivi delle serie Galaxy A e Quantum

I nuovi modelli, come la serie Galaxy S25 e il Galaxy Tab S10 FE, arriveranno invece sul mercato con Android 15 preinstallato, garantendo un'esperienza aggiornata fin dal primo utilizzo.

Strategia e visione futura

La transizione a Android 15 e l’introduzione di One UI 7 rappresentano un passo importante per consolidare la posizione di Samsung nel mercato globale, rafforzando la fedeltà degli utenti e attirando nuovi consumatori grazie a un’offerta tecnologica di alta qualità e sempre aggiornata.