Samsung lancia Galaxy XCover 7 Pro e Galaxy Tab Active 5 Pro: nuovi device Rugged

Resistenza all'acqua, polvere e cadute. Batterie sostituibili in pochi secondi. Pulsanti fisici programmabili. Queste caratteristiche, che potrebbero sembrare un ritorno al passato nel panorama tecnologico odierno, sono invece il fulcro dei nuovi dispositivi rugged presentati da Samsung. L'azienda coreana punta a una nicchia di mercato con esigenze specifiche, offrendo soluzioni pensate per i professionisti che operano in ambienti di lavoro impegnativi.

Con l'annuncio ufficiale, Samsung ha svelato due nuovi prodotti: il Galaxy XCover 7 Pro e il Galaxy Tab Active 5 Pro. Entrambi i dispositivi combinano la robustezza con le funzionalità avanzate tipiche degli smartphone e tablet premium, rispondendo alle necessità di chi cerca strumenti affidabili e durevoli. In un mercato che tende sempre più verso design sottili e non riparabili, questi prodotti rappresentano una scelta unica e mirata.

Le caratteristiche tecniche dei singoli dispositivi

Il Galaxy XCover 7 Pro è uno smartphone progettato per resistere alle condizioni più estreme. Certificato IP68 e conforme agli standard militari MIL-STD-810H, garantisce protezione contro acqua, polvere e urti. Nonostante la sua scocca rinforzata, il dispositivo non rinuncia a funzionalità avanzate come l'AI Galaxy, che include strumenti innovativi come Circle to Search e Object Eraser. Alimentato dal chip Snapdragon 7s Gen 3, offre prestazioni elevate, uno schermo luminoso e una batteria da 4.350 mAh. Una delle caratteristiche distintive è la possibilità di sostituire la batteria semplicemente rimuovendo il pannello posteriore, un'opzione sempre più rara nell'industria degli smartphone moderni.

Per chi cerca le stesse caratteristiche in un formato più grande, il Galaxy Tab Active 5 Pro rappresenta una soluzione ideale. Questo tablet da 10,1 pollici offre la stessa robustezza del suo "fratello" smartphone, con ulteriori opzioni di ricarica innovative. Può infatti funzionare senza batteria quando collegato a una dock, una caratteristica utile in ambienti di lavoro stazionari.

Inoltre, supporta la sostituzione della batteria "a caldo", permettendo di cambiarla senza spegnere il dispositivo. Anche la S Pen inclusa è progettata per resistere alle condizioni più difficili, con una certificazione IP68 che ne garantisce la durabilità. Entrambi i dispositivi saranno disponibili sul mercato nel 2025: il Galaxy XCover 7 Pro arriverà a maggio, mentre il Galaxy Tab Active 5 Pro sarà disponibile a partire da giugno