Samsung: il lancio del suo visore XR potrebbe essere molto vicino

Il mercato della tecnologia indossabile si prepara a una svolta significativa con l’annuncio del primo visore XR di Samsung, previsto per il 2025. Con il nome in codice Project Infinite, questo dispositivo rappresenta l’ingresso ufficiale di Samsung nel competitivo settore della realtà estesa. Il debutto, stando ai rumor, sarebbe fissato per il 29 settembre in Corea del Sud, seguito da un lancio globale nel mese successivo.

La strategia di Samsung punta a sfidare i colossi del settore, come Meta e Apple. Attualmente, Meta domina il mercato con il suo Meta Quest, mentre Apple fatica a trovare una solida base con il suo costoso Apple Vision Pro. Samsung, invece, mira a distinguersi grazie a prestazioni avanzate e un prezzo più competitivo.

Le caratteristiche del nuovo visore Samsung

Il nuovo visore potrebbe essere equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, 16GB di RAM e display Micro OLED ad alta frequenza di aggiornamento. Una caratteristica distintiva sarà la compatibilità con le applicazioni Android già esistenti, garantendo un ecosistema ricco di contenuti sin dal lancio. Inoltre, l’integrazione con l’assistente AI Gemini rappresenta un ulteriore punto di forza: questa intelligenza artificiale offrirà un’assistenza personalizzata interpretando le azioni e i contenuti visualizzati dall’utente.

Attesa per il Galaxy Unpacked di luglio 2025

Prima del lancio ufficiale, Samsung potrebbe presentare un prototipo denominato "Project Moohan" durante l’evento Galaxy Unpacked di luglio 2025. Questo evento sarà accompagnato da video teaser per creare aspettativa e raccogliere feedback dal pubblico. L’obiettivo è preparare il terreno per un lancio di successo e ottenere una prima reazione dai potenziali utenti.

Le sfide da affrontare

Nonostante le caratteristiche tecniche promettenti, Samsung dovrà affrontare una sfida importante: differenziarsi in un mercato sempre più competitivo. La collaborazione con Google per ottimizzare il sistema operativo Android XR e l’integrazione di funzionalità AI avanzate potrebbero rappresentare il vantaggio decisivo per attrarre consumatori e superare la concorrenza.

Il successo del Project Infinite non dipenderà solo dall’hardware. Samsung dovrà costruire un ecosistema completo e accessibile, un’area in cui Meta ha già dimostrato grande efficacia e in cui Apple sta investendo notevoli risorse.