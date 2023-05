Se c'è un brand che sta dominando il mercato degli smartphone pieghevoli è certamente Samsung. Il colosso sud-coreano sono ormai diversi anni che sforna dispositivi che sono dei gioielli di ingegneristica, e tra questi c'è ovviamente il Galaxy Z Fold4.

Il device che si apre a mo' di libro e prende le sembianze di un tablet è molto ambito, ma richiede un investimento non di poco conto. Per la configurazione con 512GB di archiviazione (il massimo) sono richiesti ben 1.999€, ma oggi - grazie alla promo Amazon - puoi risparmiare il 25%, ovvero 500€. E dato che non vogliamo farci mancare proprio nulla, la spedizione è gratuita per gli abbonati Prime.

Samsung Galaxy Z Fold4: non troverai pieghevole migliore

Il Galaxy Z Fold4 di Samsung ha già conquistato il titolo di miglior dispositivo della sua categoria (è vero, questo mercato non è molto popolato, ma le alternative ci sono). La visione è incredibilmente immersiva grazie alle cornici ottimizzate e alla fotocamera frontale posizionata al di sotto dello straordinario display Infinity Flex da 7,6 pollici. Sono dunque aumentate le dimensioni del pannello, ma non quelle dello smartphone.

Aprendosi a mo' di libro, questo dispositivo riserva un bel po' di sorprese e feature esclusive. Come la vista Multi Schermo, che ti permette di passare da un'attività all'altra senza alcuna interruzione o rallentamento. La fluidità è garantita, anche in caso di operazioni più "pesanti". Il multitasking è davvero un piacere.

Gli aggiornamenti hanno raggiunto anche il comparto multimediale. Le fotocamere posteriori combinano l'hardware e il software per portare più luce alle fotografie a bassa luminosità. La fotocamera grandangolare da 15MP garantisce scatti più rapidi ad alta risoluzione, mentre la telecamera con zoom ottico 3x e teleobiettivo si sposa alla perfezione con lo zoom Super Resolution, per farti restare sempre al centro della scena.

Ma la scheda tecnica di questo gioiellino riserva tante altre sorprese, come la certificazione IPX68 (resistenza ad acqua e polvere), il supporto alla S Pen Fold Edition, la connettività 5G, i 12GB di memoria RAM e il processore Snapdragon 8+ Gen 1. Davvero impressionante.

