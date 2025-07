Samsung Galaxy Z Fold 8 già in sviluppo: il colosso coreano pensa già al futuro

Il settore degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e Samsung conferma ancora una volta la sua leadership annunciando che lo sviluppo del Galaxy Z Fold 8 è già iniziato, proprio mentre il nuovo Galaxy Z Fold 7 si affaccia sul mercato internazionale.

Una dichiarazione rilasciata da un dirigente della divisione sudafricana del colosso coreano non solo sottolinea la velocità con cui l’azienda si muove, ma apre anche una finestra sulle strategie future che potrebbero rivoluzionare il panorama tecnologico dei dispositivi pieghevoli.

La sperimentazione di nuove tecnologie

Una delle strategie più interessanti adottate da Samsung riguarda la sperimentazione di nuove tecnologie attraverso modelli esclusivi per il mercato cinese e quello coreano. Il recente Galaxy Z Fold SE – noto anche come Galaxy Z Fold 6 FE – ne è un esempio lampante: distribuito unicamente in Corea e Cina, questo modello ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per testare innovazioni che sono poi state implementate nella versione globale del Galaxy Z Fold 7.

Tra le caratteristiche che hanno destato maggiore interesse troviamo una scocca più sottile, fotocamere notevolmente migliorate e display ottimizzati, elementi che hanno segnato un passo avanti significativo rispetto alle generazioni precedenti.

Una tattica destinata a proseguire

La tattica di lanciare versioni regionali o sperimentali sembra destinata a proseguire, e già si vocifera di un possibile Galaxy Z Fold 7 SE che potrebbe fungere da apripista per le tecnologie che vedremo sul futuro Galaxy Z Fold 8. Questa strategia di “anteprima” consente a Samsung di raccogliere feedback diretti da mercati particolarmente esigenti e di perfezionare ulteriormente i propri prodotti prima del lancio globale, mantenendo così un vantaggio competitivo sui rivali.

Possibile eliminazione della porta USB C?

Uno degli sviluppi più discussi riguarda la possibile eliminazione della porta USB C nei futuri modelli. Una scelta che, se confermata, potrebbe segnare una svolta radicale nel design degli smartphone pieghevoli, ma che solleva anche interrogativi sulla reale utilità e sulle implicazioni per gli utenti in termini di praticità e compatibilità con gli accessori attualmente in commercio. L’ipotesi di un dispositivo completamente privo di porte fisiche rappresenta senza dubbio un passo audace, ma resta da vedere se il mercato sia pronto ad accogliere una simile rivoluzione.

Roadmap delineata?

La roadmap delineata da Samsung è dunque chiara: alternare il lancio di modelli di punta a livello globale con versioni sperimentali o destinate a specifici mercati, al fine di testare e implementare continuamente soluzioni innovative.