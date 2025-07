Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: dettagli su batteria e certificazione IP48

Samsung si prepara a ridefinire ancora una volta il panorama degli smartphone pieghevoli, introducendo tre modelli che verranno presentati durante l'evento del 9 luglio: il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7, il rinnovato Galaxy Z Flip 7 e l’inedito Galaxy Z Flip 7 FE. Quest’ultimo segna l’ingresso dell’azienda sudcoreana nel segmento economico dei dispositivi pieghevoli, con l’obiettivo di rendere questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio.

Tutti e tre i modelli manterranno la certificazione IP48, che garantisce una protezione avanzata contro la polvere e l’immersione in acqua. Questa caratteristica, già apprezzata nel Galaxy Z Flip 6, offre continuità nella qualità costruttiva, ma potrebbe non soddisfare chi sperava in un progresso tecnico più marcato.

Flip 7 FE: la democratizzazione dei pieghevoli

Il Galaxy Z Flip 7 FE rappresenta la vera innovazione strategica di Samsung per il 2024. Basandosi sul design del Flip 6, il modello FE si distingue per l’utilizzo del processore Exynos 2400, una scelta diversa rispetto ai modelli premium che saranno equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3 "For Galaxy". La batteria del Flip 7 FE avrà una capacità di 3.887 mAh, leggermente inferiore rispetto alle versioni standard, ma comunque in linea con le esigenze di un dispositivo di fascia economica.

Autonomia migliorata per la nuova generazione

Dettagli interessanti emergono dai documenti trapelati sulle batterie dei nuovi modelli. Il Samsung Galaxy Z Fold 7 manterrà una batteria da 4.272 mAh, invariata rispetto al predecessore, mentre il Galaxy Z Flip 7 beneficerà di un incremento a 4.174 mAh rispetto ai 4.000 mAh del modello precedente. Per il Galaxy Z Flip 7 FE, invece, la capacità sarà di 3.887 mAh. Samsung, nelle comunicazioni ufficiali, potrebbe arrotondare questi valori a 4.200 mAh per il Fold 7 e 4.100 mAh per il Flip 7, per semplificare la comunicazione verso i consumatori.

Un aspetto rilevante riguarda la durabilità delle batterie. I modelli premium, Galaxy Z Fold 7 e Galaxy Z Flip 7, supporteranno fino a 2.000 cicli di ricarica prima di scendere sotto l’80% della capacità originale. Il Galaxy Z Flip 7 FE, pur fermandosi a 1.700 cicli, supera comunque la media del mercato, confermando l’impegno di Samsung nella qualità costruttiva anche per i dispositivi più economici.

La protezione garantita dalla certificazione IP48

La certificazione IP48 rappresenta un punto di forza per i nuovi pieghevoli Samsung. Il primo numero (4) indica la resistenza alla polvere, mentre il secondo (8) garantisce protezione contro l’immersione in acqua. Questa combinazione assicura che i dispositivi siano adatti a un utilizzo quotidiano anche in condizioni ambientali non ideali, offrendo un livello di protezione che pochi concorrenti possono vantare.