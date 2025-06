Samsung Galaxy Z Fold 7 e Flip 7: accesso gratuito a Google AI Pro

La tecnologia farà un ulteriore passo avanti con il lancio dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, il Samsung Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7, che integreranno l’innovativo ecosistema Google AI Pro. Questa collaborazione tra Samsung e Google promette di unire un hardware all’avanguardia a una intelligenza artificiale avanzata, rendendo questi dispositivi più intelligenti.

Hardware potenziato per prestazioni superiori

Il Samsung Galaxy Z Fold 7 presenterà un display principale da 8,2 pollici e uno schermo esterno da 6,5 pollici, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti. Equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite, 16 GB di RAM e opzioni di archiviazione fino a 1 TB, il dispositivo garantisce performance eccezionali. Parallelamente, il compatto Galaxy Z Flip 7 non sacrifica le funzionalità, mantenendo lo stesso pacchetto AI e un display esterno ampliato per una maggiore praticità.

Il valore dell’AI senza compromessi

La vera innovazione sta nell’accesso gratuito al Google AI Pro, che include strumenti come Veo 3 Fast e Flow, funzionalità di generazione video, immagini, sintesi vocale e l’accesso al potente Gemini 2.5 Pro. Gli utenti beneficeranno anche di Deep Research. A differenza di altri dispositivi premium, come i Pixel 9 o i Galaxy S25, che offrono abbonamenti AI a tempo limitato, Samsung potrebbe rendere illimitato l’accesso alle funzionalità AI sui nuovi pieghevoli, ridefinendo così gli standard del settore.

Un nuovo standard per gli smartphone

Con funzionalità AI preinstallate, questi dispositivi coprono un’ampia gamma di utilizzi: dalla produzione video intelligente alla traduzione in tempo reale, passando per il fotoritocco avanzato e un’assistenza vocale di nuova generazione. Tutto ciò elimina la necessità di sottoscrivere ulteriori servizi, rendendo l’esperienza utente più fluida e conveniente.

Attesa per l’evento Unpacked

L’evento Unpacked di luglio sarà il palcoscenico per la presentazione ufficiale di questi dispositivi. Durante l’evento, Samsung chiarirà i dettagli relativi all’offerta Google AI Pro, compresi i termini e le condizioni per l’accesso gratuito. Con questa mossa strategica, Samsung non solo perfeziona il concetto di smartphone pieghevoli, ma ridefinisce l’intera esperienza mobile.