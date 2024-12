Samsung Galaxy Z Flip6 in palio con SelfyConto: ecco cosa fare

Nell'ambito dell'ultima iniziativa a premi di Banca Mediolanum, l'apertura del conto online SelfyConto consente di partecipare all'estrazione di un Samsung Galaxy Z Flip6, il nuovo smartphone pieghevole del marchio coreano. Il termine ultimo per aprire il conto è fissato al 20 dicembre, mentre l'ultima estrazione avverrà entro il 10 gennaio 2025.

Con SelfyConto di Banca Mediolanum si ottiene un conto online a canone zero per il primo anno, con bonifici istantanei gratuiti e una carta di debito e di credito senza costi per 12 mesi. Sono gratuite anche le principali operazioni bancarie, come i pagamenti MAV, RAV, F24, F23 e addebiti delle utenze. In più, le ricariche telefoniche sonoo gratis.

Come vincere un Samsung Galaxy Z Flip6 con SelfyConto

Per partecipare all'estrazione che mette in palio un Samsung Galaxy Z Flip6 occorre aprire il conto online SelfyConto entro il 20 dicembre, utilizzando in fase di apertura il codice promo SELFY2024.

Sono previste più estrazioni, ecco il calendario completo da qui alla fine della promozione:

18 dicembre 2024 per chi apre il conto entro l'8 dicembre

per chi apre il conto entro l'8 dicembre 10 gennaio 2025 per chi apre il conto entro il 15 o il 22 dicembre

Si può partecipare ad una sola estrazione e, di conseguenza, si può vincere una sola volta il premio messo in palio, vale a dire il Galaxy Z Flip6 di Samsung. Al momento dell'estrazione del premio, i vincitori devono ancora risultare clienti di SelfyConto, il conto corrente online di Banca Mediolanum.

La consegna del premio avverrà entro 6 mesi dal termine dell'iniziativa, presso il domicilio indicato dall'utente in fase di partecipazione.

Il conto corrente online SelfyConto

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente online che aiuta l'utente a pagare, investire e gestire il proprio denaro in maniera pratica e veloce. Offre il canone a zero per tutti il primo anno e fino ai 30 anni per gli under 30. Sono gratuiti per il primo anno anche i bonifici istantanei e ordinari SEPA. Allo stesso modo, la carta di debito Mediolanum Card associata al conto viene emessa con quota gratuita per tutto il primo anno.

Sia il canone del conto che i bonifici istantanei sono azzerabili fino al 31 dicembre 2027 con l'accredito dello stipendio su SelfyConto. Se non si ha una busta paga, in alternativa occorre spendere almeno 500 euro al mese per ottenere l'azzeramento del conto e dei bonifici per i prossimi tre anni.

Inoltre, chi apre SelfyConto entro il 20 dicembre e decide di accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro con la carta di debito associata al conto riceverà un Buono Regalo Amazon da 100 euro spendibile su Amazon.it.

Come aprire SelfyConto

La richiesta di apertura del conto corrente online SelfyConto si può presentare su questa pagina del sito Banca Mediolanum. Volendo, si può aprire sia da computer che da smartphone. Per completare l'iscrizione sono necessari un documento d'identità e il codice fiscale, insieme al proprio smartphone e a un indirizzo e-mail valido. Per portare a termine con successo la procedura bisognerà infine identificarsi: a questo proposito, l'utente può scegliere tra SPID, bonifico e webcam.

Vi ricordiamo infine che la promozione che mette in palio un Samsung Galaxy Z Flip6 terminerà il 20 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.