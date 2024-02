Samsung Galaxy Z Flip5: il MIGLIOR smartphone pieghevole a 250 EURO IN MENO

Oggi hai l'occasione di accaparrarti lo smartphone pieghevole più desiderato del momento ad un prezzo stracciato! Si tratta del Samsung Galaxy Z Flip5, disponibile a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 20%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 250 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un'offerta del genere non capita tutti i giorni!

Tutte le specifiche tecniche del Samsung Galaxy Z Flip5

Il Samsung Galaxy Z Flip5 è uno dei migliori smartphone pieghevoli sul mercato, caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello.

È dotato di un nuovo display esterno da 3,4” per un’esperienza più coinvolgente e, grazie alla cerniera riprogettata, si chiude alla perfezione per stare comodamente in ogni tasca e tra le tue mani. È possibile anche personalizzare il display: scegli tra le varie opzioni di schermo, widget e quadranti orologio quella che più ti si addice ed esprimi te stesso al meglio.

Grazie alla funzione Controller Fotocamera potrai scattare selfie da vicino oppure controllare lo smartphone da lontano, passando dalla modalità foto a quella video con un semplice tocco dal polso. Ogni scatto sarà impeccabile, in qualsiasi momento della giornata e con qualsiasi condizione di luce.

Questo modello, in più, offre prestazioni eccezionali grazie al processore Snapdragon 8 Gen 2 che garantisce una grafica più fluida, l’IA più rapida e migliori prestazioni della batteria. In particolare, l'autonomia è elevatissima grazie ad una batteria da 3700mAh ancora più efficiente tanto che potrai utilizzare lo smartphone per l'intera giornata senza nessuna preoccupazione.

Oggi il Samsung Galaxy Z Flip5 è disponibile a soli 99 euro grazie ad uno sconto bomba del 20%. Risparmia 250 euro, corri su Amazon!

