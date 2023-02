Il mercato degli smartphone pieghevoli non è così ricco di proposte, è vero, ma quelle disponibili sono in grado di lasciare un po' tutti a bocca aperta. A spiccare su tutti è senza dubbio il Samsung Galaxy Z Flip4, device con un super display Dynamic AMOLED 2X da 6,7" (da aperto) oggi acquistabile su Amazon al nuovo minimo storico: solo 873€ grazie allo sconto immediato di 276€.

La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime e puoi anche approfittare del servizio di rateizzazione di Amazon, gratuito e senza costi aggiuntivi: 12 rate da 72,75€ al mese.

Samsung Galaxy Z Flip4, il miglior pieghevole tuo a meno di 875€

Si piega, ma non si spezza. È il Samsung Galaxy Z Flip4, smartphone dotato di due display e con una scheda tecnica da vero top di gamma. Lo schermo interno, come anticipato poco sopra, è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7" a 120Hz, quello esterno invece è - per ovvi motivi - più piccolo (1,9"), ma comunque Super AMOLED. Lo puoi usare per interagire con le notifiche e anche come dare un'occhiata all'inquadratura prima di scattare foto.

A proposito di foto, il comparto multimediale è favoloso. La doppia fotocamera posteriore da 12MP + 12MP scatta ottime foto e registra video in UHD 4K a 60fps. Quella frontale è invece da 10MP, perfetta per selfie e videochiamate. La qualità, con Samsung, è di casa.

Nessuna incertezza nemmeno per il processore, un Octa-core a 3.18GHz - ben supportato da 8GB di RAM - che fa girare alla perfezione Android 12 (e aggiornamenti futuri) e tutte le applicazioni che andrai a scaricare. Un plauso anche per l'ottimo lavoro svolto per la batteria, che garantisce fino a 19 ore di autonomia in riproduzione video.

E poi hai tutto quello che serve in termini di connettività: 5G, NFC, USB-C, Bluetooth e chi più ne ha più ne metta. Insomma, non devi fare altro che cliccare su "aggiungi al carrello", perché un'occasione del genere potrebbe non ricapitarti più.

