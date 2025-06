Samsung Galaxy Z Flip 7: sotto la scocca il chip Exynos 2500 e connettività satellitare?

Il Samsung Galaxy Z Flip 7, atteso per luglio 2025, potrebbe rappresentare una reale ventata d'aria fresca nel settore degli smartphone pieghevoli. Grazie all'innovativo processore Exynos 2500, questo dispositivo punta a ridefinire gli standard di prestazioni e funzionalità, introducendo tecnologie all'avanguardia come la connettività satellitare.

La caratteristica più sorprendente del nuovo chip coreano è la sua capacità di supportare comunicazioni satellitari, resa possibile dalla collaborazione tra Samsung e Skylo Technologies. Quest'ultima, azienda californiana specializzata in soluzioni satellitari, ha certificato il modem Exynos 5400 5G integrato nel processore, permettendo connessioni NB-IoT NTN con satelliti in orbita terrestre bassa. Questo tipo di connettività risulta particolarmente utile in situazioni di emergenza o in aree prive di copertura tradizionale.

Connettività senza confini

La partnership tra Samsung e Skylo Technologies rappresenta un passo importante verso una comunicazione universale. L'azienda californiana si è distinta per la capacità di collegare dispositivi direttamente ai satelliti, collaborando con operatori di rete e produttori di hardware. L'integrazione della tecnologia satellitare con Samsung si basa sugli standard NTN 3GPP, garantendo una compatibilità globale e un’esperienza utente senza precedenti.

Come sottolineato da Hui Won Je, vicepresidente del team modem di Samsung Electronics, questa innovazione segna l'inizio di un'era di connettività ubiqua. È interessante notare che Skylo Technologies ha stretto accordi simili anche con altri giganti tecnologici come LG Electronics, China Mobile e OPPO, ampliando così l'ecosistema della connettività satellitare.

Prestazioni sotto esame

Nonostante le grandi promesse, i primi benchmark del Samsung Galaxy Z Flip 7 equipaggiato con il Exynos 2500 hanno sollevato alcune perplessità. I test effettuati con Geekbench 6 hanno mostrato risultati inferiori rispetto al modello precedente in single-core (2.012 contro 2.251 del Flip 6), anche se sono stati registrati miglioramenti in multi-core (7.563 contro 7.131). Tuttavia, questi dati preliminari potrebbero migliorare con ulteriori ottimizzazioni software prima del lancio ufficiale.

Le prestazioni del nuovo processore, unite alla connettività satellitare, rendono il dispositivo un potenziale punto di svolta per il mercato, ma la sfida tecnologica resta aperta. La produzione a 3nm, infatti, presenta difficoltà significative che potrebbero limitare la disponibilità del dispositivo a mercati selezionati.

Strategia commerciale da definire

Un punto cruciale da chiarire è se Samsung deciderà di implementare effettivamente la funzionalità satellitare nel Samsung Galaxy Z Flip 7. Questa scelta potrebbe essere influenzata da considerazioni strategiche e commerciali, tenendo conto della concorrenza e delle richieste del mercato.