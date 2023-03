Samsung Galaxy Z Flip 4 può essere vostro ad un prezzo incredibile su Amazon

Il Samsung Galaxy Z Flip 4 è un telefono che fa venire l’emozione che si provava ai tempi dei primi modelli di cellulari, quando funzionalità come la torcia, la fotocamera frontale, la connessione a internet e la registrazione video erano un lusso. La popolarità dei "flip phone" è dovuta in parte al fatto che evocano bei ricordi degli anni 2000 tra determinati gruppi demografici. Un'epoca in cui il Motorola Razr era l'oggetto del desiderio di tutti i ragazzi a scuola, o in cui il personaggio di Keanu Reeves nel film "Matrix" ordinava con disinvoltura "pistole ed un sacco di armi da fuoco" dal suo Nokia 8110. Acquistalo su Amazon a soli 919,00€ invece di 1199,00€.

Ma il Samsung Z Flip 4 non è solo per chi ha nostalgia degli anni 2000. Negli ultimi tre anni sono stati immessi sul mercato smartphone pieghevoli in vetro, ma nessuno ha mai suscitato tante osservazioni come questo nuovo telefono. Quando è piegato, con i due lati dello schermo sovrapposti e delimitati dall'involucro metallico opaco, il corpo del Samsung Z Flip 4 sembra sostanzioso e lussuoso.

In aggiunta all'esclusivo display pieghevole, il Samsung Z Flip 4 è disponibile in nove diversi colori (tra cui viola, grafite, oro rosa e blu) nelle sue due varianti. La Bespoke Edition è disponibile in diverse combinazioni di colori, come oro, giallo e bianco; nero, kaki, argento e blu; argento, bianco e oro; argento, giallo e nero.

Le fotocamere posteriori dello Z Flip 4 hanno entrambe una risoluzione di 12 megapixel (una per il grandangolo, l'altra per le immagini ultra-grandangolari), mentre la fotocamera frontale è da 10 megapixel. Sebbene la fotocamera non sia all'altezza di quella dell'Honor 70, che ha più megapixel totali, o di quella del Samsung Galaxy Fold 4, il design pieghevole apre alcune interessanti possibilità.

Nel suo stato ripiegato, le due fotocamere aggiornate da 12MP dello Z Flip 4 e il piccolo schermo esterno possono essere utilizzati per scattare fotografie e registrare video con una risoluzione maggiore rispetto alla fotocamera standard da 2MP. È possibile utilizzare la postura "Flex Mode" per sollevare il telefono e usarlo come mini-stand. Approfitta ora dello sconto del 23% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

