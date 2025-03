Samsung Galaxy Watch7: supporto AI, controllo del sonno e tanto altro ancora, OFFERTISSIMA per la Festa delle Offerte di Primavera

Samsung è un'azienda che riesce a garantire sempre il top della qualità in ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 28% sul suo Galaxy Watch7 che viene venduta a 228,99€. Approfittane adesso!

Samsung Galaxy Watch7: maxi promo su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch7 è il compagno ideale per chi desidera ottimizzare la propria routine quotidiana, migliorando il benessere e le performance fisiche. Inizia la tua giornata con l’Energy Score, che ti aiuta a comprendere come il tuo corpo sta affrontando il giorno, monitorando sonno, battiti e attività quotidiane. Se la notte non è stata riposante, il Galaxy Watch7 ti consiglia di saltare l'allenamento per concentrarti sul recupero, così da tornare più energico e pronto il giorno successivo.

Il monitoraggio del sonno è un’altra delle funzionalità avanzate del Galaxy Watch7. Grazie alle valutazioni giornaliere, al controllo dei battiti notturni e alla guida personalizzata al sonno, potrai migliorare la qualità del tuo riposo con consigli e risultati mirati.

Per i momenti di allenamento, il Galaxy Watch7 ti permette di creare la tua routine ideale, con riscaldamento, stretching e pause per ottimizzare i tuoi workout. Puoi monitorare anche gli allenamenti in acqua grazie alla modalità Water Lock. Inoltre, il nuovo processore 3NM rende tutto più veloce, permettendoti di passare rapidamente dalle previsioni meteo al tuo allenamento, con una batteria ottimizzata che dura a lungo.

Compatibile con dispositivi Android 11 o superiori e con almeno 1,5 GB di RAM, il Samsung Galaxy Watch7 è perfetto per chi cerca un dispositivo che lo accompagni in ogni momento della giornata, migliorando il sonno, l'attività fisica e la produttività.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 28% sul Samsung Galaxy Watch7 che viene venduta a 228,99€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.