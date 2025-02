Samsung Galaxy Watch7: il RE degli smartwatch a 70€ in meno

Oggi puoi metterti al polso uno smartwatch formidabile spendendo molto meno. Solo che devi fare in fretta perché difficilmente la promo durerà. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch7 a soli 279 euro, invece che 349 euro.

Ebbene sì, come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 20% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare ben 70 euro sul totale. Davvero niente male per uno dei migliori smartwatch in commercio. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch7 ora a un prezzo Hot

Non ci sono dubbi, Samsung Galaxy Watch7 è uno dei migliori smartwatch in circolazione e dunque a un prezzo del genere è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Questa è la versione Bluetooth con cassa da 44 mm e cinturino in silicone che non fa sudare il polso. Ha una ghiera touch che ti consente di muoverti tra le varie impostazioni e un bellissimo display colorato perfettamente visibile anche alla luce del sole diretta.

Grazie a un sensore potente è in grado di monitorare costantemente il tuo stato di salute restituendo dati molto precisi che potrai vedere sia sul display che nell'app dedicata. Il GPS integrato traccia anche i tuoi percorsi e poi gode di un altoparlante per effettuare chiamate direttamente dallo smartwatch senza usare il cellulare. Potrai avvalerti di tantissimi sport precaricati e di una marea di quadranti diversi.

Non tardare perché come ti dicevo è un'offerta troppo allettante perché duri ancora a lungo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch7 a soli 279 euro, invece che 349 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.