Samsung Galaxy Watch6 Classic ad un prezzo MAI VISTO: corri su Amazon

Ti presentiamo un orologio smart perfetto per accompagnarti nei tuoi allenamenti e non solo! Si tratta del Samsung Galaxy Watch6 Classic, ora disponibile su Amazon a soli 409 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta è limitatissima!

Samsung Galaxy Watch6 Classic: specifiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic ti guida passo dopo passo durante le tue giornate e nelle sfide sportive più complesse.

Con la funzionalità di Monitoraggio del sonno avanzato puoi conoscere i ritmi del tuo sonno e le sue fasi, veglia, sonno leggero e profondo, fase REM oltre a ricevere consigli per migliorare la tua routine quotidiana.

Anche nello sport è un alleato perfetto e con la zona di frequenza cardiaca personalizzata e i sensori per il rilevamento del battito potrai ottimizzare le tue prestazioni e raggiungere nuovi traguardi. Così facendo potrai monitorare il tuo battito cardiaco durante e dopo gli allenamenti e gli esercizi cardio.

Il design non è da meno: ispirata dal design iconico degli orologi subacquei, la sottile ghiera rotante di Galaxy Watch6 Classic unisce passato e futuro con uno scorrimento più fluido e reattivo, per un’interazione intuitiva con il display. Inoltre potrai scegliere tra una vasta gamma di opzioni e personalizzare il quadrante dell’orologio con un design elegante o opzioni per accedere rapidamente alle tue app preferite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.