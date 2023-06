Samsung Galaxy Watch5 Pro: su Amazon RISPARMI 150 euro

Con il Galaxy Watch5 Pro disponi del tracciamento del percorso GPS. La nuovissima funzione Route Workout dell’orologio fitness ti consente di importare percorsi di allenamento in formato GPX dal tuo smartphone all'orologio e sincronizzarli sulla tua mappa di allenamento.

E ancora il potente sensore bioattivo dello smartwatch Android Samsung 3 in 1 controlla tre sensori di salute, monitora la frequenza cardiaca e controlla la salute cardiovascolare per rilevare frequenze cardiache e pressioni sanguigne insolite.

E poi hai a disposizione anche il monitoraggio del sonno . La nostra tecnologia dello smartwatch fitness tracker di monitoraggio tiene traccia delle fasi del sonno, per aiutarti a creare abitudini più sane e per identificare il tuo tipo di sonno.

Smartwatch resistente: il display frontale è ora 2 volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro. Anche l’aspetto è indistruttibile, con la cassa in titanio per resistere a qualunque colpo.