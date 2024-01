Samsung Galaxy Watch5 Pro: il MIGLIOR smartwatch a METÀ PREZZO

Se desideri avere al polso uno smartwatch che abbia pochi rivali allora non puoi perdere questa offerta spaventosa. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 249 euro, invece che 499 euro.

Se non sei svenuto puoi notare come in questo momento ci sia uno sconto fuori di testa de 50% che quindi ti permette di risparmiare tantissimo. E soprattutto acquisti uno smartwatch dalle prestazioni incredibili, in grado di tenere traccia del tuo stato di salute come nessun altro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch5 Pro a prezzo tagliato

Questo è sicuramente uno fra i pochissimi smartwatch che non ha nulla da invidiare a un Apple Watch, sia come design che per quanto riguarda le prestazioni. Si presenta con un fantastico display Super AMOLED da 1,4 pollici perfettamente visibile e in cristallo di zaffiro per una robustezza ineguagliabile. E possiede una super batteria da 590 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente.

Monta il performante sistema operativo Wear OS Powered di Samsung con un processore Dual-core velocissimo e 1,5 GB di archiviazione. È dotato di accelerometro, barometro, giroscopio e diversi sensori professionali che restituiscono dati precisi al millesimo. Potrai farci di tutto e tenere sotto controllo ad esempio il battito del cuore o le fasi del sonno. Invece se sei un amante dello sport puoi avvalerti degli oltre 90 profili e tenere traccia dei tuoi spostamenti con il GPS integrato.

Se stai ancora leggendo devo dirti che non c'è più tempo per farlo. Questo prezzo è troppo allettante per durare a lungo. Per cui fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 249 euro, invece che 499 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.