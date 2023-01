Samsung Galaxy Watch5 a prezzo CLAMOROSO su Amazon (-35%)

Oggi ti segnalo questa offerta davvero esagerata che sta proponendo Amazon con cui puoi metterti al polso uno smartwatch spettacolare a un ottimo prezzo. Metti subito nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 a soli 215 euro, invece che 329 euro.

Per questa versione è il prezzo più basso mai visto su Amazon per cui dovrai davvero essere rapido per averlo. Tra l'altro questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo splendido smartwatch ha una cassa da 44 mm con un display sensibile e dai colori intensi, visibili anche alla luce del sole. Tantissime modalità di fitness e monitoraggio dello stato di salute. È bello, comodo e un'ottima batteria che si ricarica rapidamente.

Samsung Galaxy Watch5: uno smartwatch strepitoso

Le funzioni del Samsung Galaxy Watch5 sono tantissime. Avrai la possibilità di monitorare i tuoi battiti del cuore in modo preciso, grazie al potente sensore BioActive 3 in 1. Rileva il russamento e comprende le fasi del sonno, monitora la percentuale di grasso nel corpo e il peso del muscolo scheletrico. Insomma avrai praticamente un medico al tuo polso che puoi consultare quando vuoi.

Tieniti in forma scegliendo tra gli oltre 90 esercizi mentre il tuo smartwatch conta i tuoi passi, le calorie che bruci e rileva addirittura la routine quotidiana. Potrai tranquillamente svolgere anche sport acquatici dato che è resistente all'acqua fino a 50 metri. È dotato di una super batteria che può ricaricarsi fino al 45% in soli 30 minuti. Potrai tenerlo al polso per tutto il giorno senza problemi.

Questa è davvero un'offerta che difficilmente potrà ripetersi, ecco perché dovrai essere veloce per riuscire ad avvalertene. Le richieste sono molto alte e quindi devi battere la concorrenza. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 a soli 215 euro, invece che 329 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.