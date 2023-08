SAMSUNG Galaxy Watch5 a PREZZO BOMBA su Amazon (-39%)

Fai presto perché l'offerta che sto per segnalarti è una di quelle che dureranno pochissimo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e metti nel tuo carrello SAMSUNG Galaxy Watch5 a soli 199,99 euro, invece che 329 euro.

Non darti pizzicotti perché non stai sognando, posso assicurarti che è tutto vero. In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 39% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare 129 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

SAMSUNG Galaxy Watch5: quasi minimo storico è da prendere

Questo prezzo segnala quasi un minimo storico per cui come ti dicevo devi essere rapidissimo. Questa è la versione da 44 mm con display da 1,4 pollici. Uno smartwatch leggero e comodissimo, con un cinturino in silicone che non fa sudare il polso ed è molto resistente.

È in grado di controllare il tuo sonno e darti suggerimenti per migliorarlo. Monitora il battito del cuore e l'ossigeno nel sangue. Ha oltre 90 esercizi tracciabili ed è resistente all'acqua fino a 50 metri. Ha un'ottima autonomia e si ricarica velocemente.

Non perdere tempo perché questa offerta è destinata a durare pochissimo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo SAMSUNG Galaxy Watch5 a soli 199,99 euro, invece che 329 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.