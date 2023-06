Samsung Galaxy Watch5 adesso a 100 euro IN MENO su Amazon

Stai cercando uno smartwatch degno di questo nome? Ne vuoi uno davvero fantastico ma che al tempo stesso non costi mezzo stipendio? Bene, ecco quello che fa al caso tuo, oggi su Amazon puoi acquistare lo smartwatch Samsung Galaxy Watch5 usufruendo di un super sconto del 30% che ti farà risparmiare ben 100 euro dall'attuale costo di mercato.

Dal costo di mercato di 329 euro tu ora lo paghi solamente 229,90 euro. Ma le sorprese non finiscono di certo qui perché Amazon ti da anche la possibilità di dilazionare il pagamento in piccole e comode rate mensili. In questo modo non risentirai minimamente della spesa.

Samsung Galaxy Watch5: le tue notifiche e la tua salute sempre a portata di polso

Vediamo tutte le caratteristiche specifiche dell'orologio intelligente firmato Samsung.

Si tratta di uno Sleep tracker, questo significa che l’orologio monitora il tuo sonno con la tecnologia di tracking del sonno avanzata. La nuova tecnologia di Galaxy Watch5 pianifica l’ora di andare a dormire, rileva il russamento e comprende e traccia tutte le fasi del tuo sonno.

E ancora controlla il tuo cuore grazie al sensore Samsung BioActive 3 in 1. Questo controlla tre sensori di salute: sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica, sensore cardiaco elettrico (ECG) e sensore di frequenza cardiaca ottica. Possiede anche il sensore di analisi dell’impedenza bioelettrica (BIA), ovvero monitora la percentuale di massa grassa (BIA), il peso dei muscoli scheletrici e tieni traccia dei tuoi progressi con i feedback personalizzati di Galaxy Watch5

Dotato di batteria a ricarica veloce . Impiega circa 30 minuti per passare dallo 0% al 45% di carica . Con una batteria più grande rispetto ai suoi predecessori e una ricarica rapida, sei pronto a ripartire in un attimo.

Stiamo parlando di uno smartwatch resistente all'acqua e non solo. Con un display frontale più rigido realizzato in cristallo di zaffiro, Galaxy Watch5 è 1,6 volte più resistente ai graffi.

Cosa aspetti prendilo ora su Amazon prima che le scorte finiscano.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.