Samsung Galaxy Watch5 a 110€ in MENO è un grande colpo

Oggi voglio segnalarti quest'offerta da non perdere assolutamente. Se vuoi avere al polso uno smartwatch elegante e di altissima qualità, spendendo molto meno, allora sei nel posto giusto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 a soli 218,90 euro, invece che 329 euro.

Grazie a questo sconto del 33% avrai un risparmio di ben 110 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa uno smartwatch d'eccellenza che ti permetterà di tenere sotto controllo il tuo stato di salute. Potrai ricevere notifiche e vederle direttamente sul display. È dotato di tantissime modalità sportive ed è resistente all'acqua.

Samsung Galaxy Watch5 a un ottimo prezzo

Samsung Galaxy Watch5 si presenta con un bellissimo display da 1,4 pollici in cristallo di zaffiro. È molto resistente e leggero. Il cinturino in silicone non fa sudare il polso. È dotato di un potente sensore che riesce ad analizzare con precisione diversi dati del tuo organismo. Può addirittura farti un elettrocardiogramma in tempo reale. Potrai pianificare l'orario per andare a dormire e il tuo smartwatch rileverà il russamento e le fasi del sonno, riuscendo a capire se hai dormito bene.

Se sei un amante dello sport, o comunque vuoi mantenerti in forma, potrai goderti gli oltre 90 esercizi tracciabili. E grazie alla sua resistenza all'acqua fino a 50 metri potrai usarlo anche mentre nuoti o pratichi sport acquatici. In questa versione lo potrai collegare al tuo smartphone tramite il Bluetooth. L'accoppiamento è veloce e la connessione è perfettamente stabile.

Sii rapido perché questa è davvero un'offerta d'oro. Perciò prima che il prezzo torni alla normalità dirigiti su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 a soli 218,90 euro, invece che 329 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

