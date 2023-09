Samsung Galaxy Watch5 a 100€ in MENO è un vero AFFARE

Quello che ti sto per segnalare oggi è un'occasione davvero da prendere al volo, anche perché durerà pochissimo. Quindi non aspettare che sia tardi, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch5 a soli 199 euro, invece che 299 euro.

Non stai sognando è tutto vero. Grazie allo sconto proposto del 33% oggi risparmi ben 100 euro sul totale per uno degli smartwatch migliori di sempre. In questa versione troviamo la cassa da 40 mm e la connessione Bluetooth. E se preferisci questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Samsung Galaxy Watch5 a un prezzo minuscolo

Questo smartwatch è dotato del potente sensore BioActive 3 in 1 che gli permette di monitorare costantemente il tuo stato di salute in modo estremamente preciso. Può controllare anche le fasi del sonno, rilevando ad esempio il russamento e la fase REM, e potrai programmare l'ora in cui andare a dormire.

Possiede poi oltre 90 esercizi precaricati per fare sport in casa o all'aperto. Con il GPS integrato puoi tracciare i tuoi percorsi senza la necessità di portarti dietro lo smartphone. La funzione NFC ti permette di pagare direttamente con il polso. È resistente all'acqua fino a 50 metri e ha una batteria che dura a lungo e si ricarica velocemente.

Questo è assolutamente un best buy, soprattutto a questo prezzo. Quindi non lasciare che ti sfugga. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch5 a soli 199 euro, invece che 299 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

