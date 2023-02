Samsung Galaxy Watch4: prezzo ASSURDO su Amazon (-39%)

Ecco un ritorno a un prezzo super vantaggioso per avere al polso uno degli smartwatch più belli e incredibili di sempre. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 183,69 euro, invece che 299 euro.

Grazie a un ribasso del 39% puoi fare un vero colpaccio. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo smartwatch è davvero molto bello e comodo. Ha tantissime funzioni per restare in forma e allenarti ed è resistente all'acqua.

Samsung Galaxy Watch4: il wearable delle meraviglie a prezzo shock

Con Samsung Galaxy Watch4 al polso avrai una marea di possibilità per tenerti in forma e monitorare il tuo stato di salute. Puoi conoscere a fondo il comportamento del tuo corpo e migliorare il tuo fisico. Infatti questo smartwatch è in grado di darti dei punteggi di fitness in base a quello che fai durante la giornata, aiutandoti a vivere in modo più salutare.

È dotato di un sensore preciso che monitora costantemente e in tempo reale il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue, le calorie che bruci e la distanza che percorri. Tra l'altro, grazie al GPS integrato puoi pianificare i tuoi percorsi senza nemmeno avere dietro il tuo smartphone. Il bellissimo display Super AMOLED da 1,4 pollici è sempre visibile anche alla luce del sole diretta, è fluido e sensibile al tocco. Ha una resistenza all'acqua certificata IP68, per cui puoi usarlo anche per nuotare. E la connessione Bluetooth è stabile.

Non continuare a leggere perché nel frattempo le unità disponibili con questo sconto spariscono. Perciò, se non vuoi rimanere senza, vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 183,69 euro, invece che 299 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.