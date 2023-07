Samsung Galaxy Watch4 a MENO della METÀ su Amazon

È da un po' che stai monitorando la situazione sui vari e-commerce aspettando l'offerta giusta per avere uno smartwatch di ottima qualità senza spendere un patrimonio? Allora il giorno per completare l'acquisto è finalmente arrivato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch4 a soli 124 euro, invece che 269 euro.

Se stai pensando a un errore di prezzo dico subito che non c'è nessun errore. C'è solo uno sconto gigante del 54% che ti permette di risparmiare 145 euro sul totale. Dunque non perdere questa straordinaria occasione. Devi fare veloce perché ovviamente a una cifra così bassa questa promozione durerà poco.

Samsung Galaxy Watch4: il migliore della categoria

Con Galaxy Watch4 avrai al polso un vero personal Trainer che ti permetterà di conoscere meglio il tuo corpo e monitorare i dati in tempo reale e in modo preciso. Potrai condividere con i tuoi amici gli allenamenti che stai facendo e sfidarli con un sistema a punti per rendere gli esercizi più stimolanti e divertenti.

È in grado di fare un ECG e misurare la pressione del sangue in tempo reale. Ha un bellissimo display da 1,2 pollici e un cinturino morbido in silicone che non fa sudare il polso. Mantiene una connessione stabile con il tuo dispositivo grazie alla tecnologia Bluetooth. È impermeabile fino a 5 ATM, ha il GPS integrato e una batteria in grado di durare per diversi giorni con una singola ricarica.

Insomma oggi puoi portarti a casa un wearable che non ha rivali a un prezzo molto più basso. Quindi prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch4 a soli 124 euro, invece che 269 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.