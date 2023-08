Samsung Galaxy Watch4 Classic, classe e funzionalità al polso col 44% di sconto

Se sei alla ricerca di uno smartwatch di alta qualità, che si distingua per il design raffinato e le potenti funzionalità, allora il Samsung Galaxy Watch4 Classic è ciò che fa per te. Questo straordinario smartwatch, realizzato con materiali di alta qualità come l'acciaio inox, è il compagno perfetto per affrontare la tua giornata con stile e tenerti sempre connesso.

Il Galaxy Watch4 Classic è dotato di una ghiera rotante, che ti consente di navigare tra le app e le funzioni con semplicità e praticità. Con uno schermo da 1.4 pollici, avrai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di sguardo, in un display nitido e luminoso.

Compralo ora su Amazon con lo sconto imperdibile del 44% a soli 223€, incluse le spese di spedizione, via Prime. Affrettati, approfitta di questa incredibile occasione e portati a casa uno smartwatch di fascia alta a un prezzo speciale.

Samsung Galaxy Watch4 Classic, classe e funzionalità al polso

Ma non è solo una questione di design: il Galaxy Watch4 Classic è anche un eccellente alleato per il tuo benessere e il tuo fitness. Grazie alle avanzate funzionalità di monitoraggio del benessere, potrai tenere sotto controllo il tuo battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, il sonno e tanto altro ancora. Potrai avere una panoramica completa della tua salute e ricevere utili consigli per migliorare il tuo stile di vita.

Se sei uno sportivo, apprezzerai sicuramente le funzioni di fitness tracking del Galaxy Watch4 Classic. Puoi monitorare le tue attività sportive preferite, dal running alla nuotata, e ricevere informazioni dettagliate sulle tue performance. Inoltre, con la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, puoi indossarlo anche durante il nuoto senza preoccupazioni.

Ma le funzioni del Galaxy Watch4 Classic non si fermano qui. Grazie alla connettività Bluetooth, puoi sincronizzarlo con il tuo smartphone e ricevere notifiche, messaggi e chiamate direttamente al polso. Avrai sempre tutto a portata di mano, senza dover estrarre il telefono dalla tasca.

