Samsung Galaxy Watch4 Classic (46mm): su Amazon lo sconto arriva al 55%

Il Galaxy Watch4 Classic di Samsung è uno degli smartwatch che ha fatto scuola in fatto di eleganza. Ma oltre alla bellezza oggettiva, l'indossabile realizzato dalla casa coreana è anche uno dei migliori dispositivi con a bordo Wear OS mai realizzati fino ad oggi.

Per quest'ultimo giorno del mese di marzo lo puoi acquistare in offerta su Amazon a 178 euro, per effetto del 55% di sconto applicato. Un'offerta che ha lasciato tutti di sasso in queste prime ore del mattino e destinata a terminare tra poco, vista l'alta richiesta intorno allo smartwatch del colosso di Seul.

Samsung Galaxy Watch4 Classic in sconto del 55% su Amazon

Uno dei principali punti di forza del Galaxy Watch4 Classic è il design senza tempo, che unito alla scelta di materiali in acciaio inossidabile premium regala allo smartwatch una speciale aurea di bellezza. Un altro elemento che pone l'indossabile di Samsung ai vertici della categoria è il nuovo sensore BioActive, attraverso cui sei in grado di misurare la composizione corporea in modo da raggiungere più facilmente i tuoi obiettivi.

Sempre grazie al sensore Samsung BioActive hai il monitoraggio ECG (funzione esclusiva per i possessori di uno smartphone Samsung), quello della frequenza cardiaca e del sonno. E in più, il Watch4 va ad inserirsi alla perfezione nell'ecosistema Samsung, completato dalle Galaxy Buds e dagli smartphone dell'azienda coreana.

Se sei alla ricerca di uno smartwatch Wear OS elegante, smart e costruito con materiali di qualità, il Samsung Galaxy Watch4 Classic rappresenta oggi l'acquisto ideale. Approfitta dell'ultima offerta Amazon sulla versione da 46 mm per risparmiare oltre 220 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

