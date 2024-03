Samsung Galaxy Watch4 a MENO DI META' PREZZO: offerta ESCLUSIVA Amazon

Amazon ha appena lanciato una mega offerta su uno degli smartwatch più ricercati sul mercato! Si tratta del Samsung Galaxy Watch4, oggi disponibile a soli 129 euro grazie ad uno sconto folle del 52%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro!

Samsung Galaxy Watch4: funzionalità e specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy Watch4 non solo è un ottimo compagno di allenamenti, ma anche un accessorio alla moda da indossare in qualsiasi momento della giornata.

Puoi monitorare i tuoi progressi di fitness con questo primo smartwatch Samsung che misura comodamente la composizione corporea. In più è possibile monitorare i tuoi passi e gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. Le sfide prevedono medaglie e un sistema a punti per rendere l’esercizio socialmente divertente, stimolante e gratificante.

Anche la salute sarà sempre sotto controllo: il sensore Samsung BioActive di questo orologio fitness ti permette il monitoraggio ECG e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale. Inoltre, la funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza mediante approccio olistico le fasi del tuo sonno mentre riposi, mentre le opzioni di misurazione avanzate ti consentono inoltre di controllare i livelli di ossigeno nel sangue e il tuo russare.

Questo dispositivo è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 e tutti i modelli successivi, ed è adatto ad utenti di tutte le età.

Oggi il Samsung Galaxy Watch4 è disponibile a soli 129 euro grazie ad uno sconto folle del 52%. Non aspettare oltre, l'offerta potrebbe scadere da un momento all'altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.