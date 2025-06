Samsung Galaxy Watch Ultra: indistruttibile, tante funzioni e ora scontato al 37%

Vuoi acquistare uno smartwatch che sia indistruttibile e che ti possa quindi accompagnare in tutte le tue avventure? Allora non perdere questa straordinaria occasione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Samsung Galaxy Watch Ultra a soli 438 euro, invece che 699 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che tutto vero. Grazie a questo sconto del 37% oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di 261 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso finora registrato su Amazon per cui è davvero un affare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 87,60 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Watch Ultra al minimo storico

Siamo di fronte a una smartwatch rugged straordinario che ti permetterà di fare una marea di cose senza preoccuparti di nulla. Samsung Galaxy Watch Ultra ha una cassa in titanio di grado aria spaziale da 47 mm e un bellissimo display AMOLED con vetro di zaffiro antigraffio. Gode di un'ottima luminosità per essere perfettamente visibile e resiste fino a 10 ATM.

Possiede sensori estremamente precisi che ti permetteranno di monitorare costantemente il battito del cuore, l'ossigenazione nel sangue, di misurare la pressione o effettuare addirittura un elettrocardiogramma. Ha il GPS integrato e ovviamente una marea di modalità sportive. Puoi attivare una sirena di emergenza tenendo premuto il pulsante per cinque secondi e puoi rispondere alle chiamate direttamente dal polso. Inoltre ha una super batteria in grado di durare per 100 ore.

Insomma una straordinaria occasione da non farsi sfuggire per nessun motivo al mondo. Perciò fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Watch Ultra a soli 438 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.