Samsung Galaxy Watch 6 torna in offerta a 199€ su Amazon (con sorpresa)

Lo aspettavamo e, puntuale, è arrivato. Su Amazon il Samsung Galaxy Watch 6 da 40 mm è di nuovo in offerta a 199€, il prezzo più basso mai registrato per il nuovo smartwatch del colosso coreano. Stavolta, però, non è da solo.

Il suo acquisto consente infatti di ottenere 5€ di sconto sulla selezione di cinturini ufficiali. Un ottimo modo per iniziare a entrare nella galassia degli indossabili Samsung.

L'offerta, con codice promo incluso, è disponibile su questa pagina.

Samsung Galaxy Watch 6 è tornato al prezzo più basso

Dopo un paio di giorni che il prezzo era risalito sopra i 200€, nelle ultime ore il Galaxy Watch 6 è di nuovo al suo minimo storico. Uno dei suoi principali punti di forza, lo ricordiamo, è il display, unito a una sensoristica precisa e completa.

Al polso restituisce un'esperienza premium, grazie ai materiali pregiati usati da Samsung: vetro zaffiro e armor aluminium, rispettivamente per proteggere il display e la cassa. Una conferma arriva dalle certificazioni IP68, MIL-STD-810H e 5 atm.

Tornando al display, sul modello in offerta a 199€ troviamo un display da 40mm Super AMOLED da 1,3 pollici, con una luminosità di picco pari a 2.000 nits. Pochi altri smartwatch oggi disponibili sul mercato vantano caratteristiche migliori.

Come dicevamo prima, Samsung ha compiuto un ottimo lavoro anche per la sensoristica, offrendo un dispositivo completo sotto ogni punto di vista: GPS, NFC, elettrocardiogramma, pressione arteriosa e possibilità di ottenere la versione con connettività 4G.

Infine, l'autonomia è in linea con quella della precedente generazione (la quinta). Questo significa che per coprire la notte occorre una veloce ricarica a cena o prima di andare a letto.

Il Samsung Galaxy Watch 6 è in offerta a 199€ su questa pagina. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

