Samsung Galaxy Watch 6 torna a 229€ su Amazon (-28%)

Nelle ultime ore il Samsung Galaxy Watch 6 ha subito un ribasso di prezzo importante su Amazon, dove è in offerta a 229 euro grazie al 28% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 319,90 euro. Soltanto nella giornata di ieri costava più di 300 euro.

Il Galaxy Watch 6 è l'ultimo smartwatch prodotto da Samsung, che si conferma come uno dei migliori Wear OS oggi disponibili sul mercato, se non il punto di riferimento in termini di design e di prestazioni, andando a consolidare una rivoluzione introdotta per la prima volta dalla casa coreana con il Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 6 in sconto del 28% su Amazon

La nuova versione di Watch 6 offre un rilevamento della saluta ancora più accurato e personalizzato rispetto ai modelli precedenti. Tra le funzionalità più importanti il Monitoraggio del sonno avanzato, grazie al quale è possibile aumentare la qualità del proprio sonno e iniziare al meglio la propria giornata.

Altra novità il display più grande, le cui dimensioni sono aumentate del 20%, anche grazie alla riduzione della cornice, più sottile del 30% rispetto alla precedente generazione. In questo modo, i possessori del nuovo smartwatch di Samsung beneficiano di ancora più informazioni sul display.

A tutto questo si aggiunge la misurazione in tempo reale del battito e ritmo cardiaco, il sensore di analisi dell'impedenza bioelettrica e la funzione Rilevamento cadute. Per il fitness, segnaliamo infine la Zona di frequenza cardiaca personalizzata.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon sul Galaxy Watch 6 di Samsung, così da risparmiare 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

