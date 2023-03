Samsung Galaxy Watch 5, uno dei migliori smartwatch in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 5 non è una rivoluzione nel mondo degli smartwatch, ma è sicuramente il miglior orologio Android disponibile al momento. Il nuovo modello ha visto un miglioramento nella durata della batteria rispetto alle versioni dello scorso anno, così come la presenza di un sensore di temperatura. Acquistalo su Amazon a soli 219,00€ invece di 329,00€.

Il design del Galaxy Watch 5 ha una sensazione e un aspetto del tutto simili a quelli dell'anno scorso, ma questo nuovo modello è chiaramente un aggiornamento incrementale piuttosto che una riprogettazione radicale. Non c'è molta differenza visiva tra i nuovi orologi e la serie Watch 4. Entrambi funzionano con Wear OS 3, con l'interfaccia utente One UI di Samsung, e consentono l'accesso ai servizi di Google, tra cui YouTube Music, Maps, Wallet e Assistant.

Il cambiamento più evidente è il display digitale, che ha sostituito la tradizionale ghiera girevole che è stata un punto fermo del Galaxy Watch fin dal debutto del primo modello nel 2018. Per navigare, è necessario muovere il dito lungo il bordo del display sul Galaxy Watch 5, mentre le versioni precedenti utilizzavano una lunetta fisica. Questa si trova sopra il touchscreen e ci sono due pulsanti aggiuntivi sul lato dell'orologio.

Non ci sono motivi convincenti per passare da un Galaxy Watch 4 a un Galaxy Watch 5 o Galaxy Watch 5 Pro, a meno che non si desideri un orologio più grande o una durata della batteria marginalmente superiore. Il software non è cambiato molto rispetto all'anno scorso e, cosa più importante, è assente la lunetta girevole che tanti hanno amato sul Galaxy Watch 4 Classic.

Il modello Galaxy Watch 4 dell'anno precedente era funzionalmente identico ed era disponibile anche nella variante Classic con lunetta fisica. È interessante notare che il sito web di Samsung vende ancora il vecchio Galaxy Watch 4 Classic, anche se a un prezzo più alto rispetto al modello attuale. La sensibilità della cornice per gli schermi tattili è soddisfacente. Si sente un "clic" quando il dito si muove lungo il perimetro, grazie al sistema di feedback aptico. Approfitta ora dello sconto del 26% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

