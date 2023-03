Samsung Galaxy Watch 5 è finalmente disponibile ad un prezzo straordinario su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch 5 è arrivato, appena un anno dopo il rilascio del modello precedente, il Samsung Galaxy Watch 4. Il Samsung Galaxy Watch 5 è, come in precedenza, un device esclusivo per Android. L'unica opzione per gli utenti di iPhone è l'Apple Watch o qualsiasi altro accessorio compatibile con iOS. Per gli utenti Android, nessun altro smartwatch è in grado di competere con questo. Anche se i possessori di Samsung potranno godere di alcune funzionalità aggiuntive, gli utenti di altri dispositivi non rimarranno delusi. Acquistalo su Amazon a soli 279,00€ invece di 349,00€.

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di colori e cinturini per il proprio smartwatch, tra cui i normali nero, bianco, grigio e marrone, ma anche i più trendy viola, grigio, rosa, oro e argento zaffiro. A prima vista il nuovo Samsung Galaxy Watch 5 sembra identico al modello precedente. Stesso schermo circolare AMOLED da 1,19 o 1,36 pollici con risoluzione di 396 o 450 per 450 pixel. Anche le dimensioni sono le stesse: 40,4 per 39,3 per 9,8 pollici (o 44,4 per 43,3 per 9,8 centimetri). Questi due modelli vengono spesso confusi l'uno con l'altro.

Come in precedenza, il display riempie l'intero quadrante dell'orologio e lo fa con la giusta vivacità in ogni condizione di luce. È bello avere qualcosa di bello al polso e che si possa sbirciare anche nella giornata più nuvolosa di un brutto autunno. L'uso del vetro di cristallo di zaffiro lo rende anche più resistente rispetto al passato, il che fa ben sperare in caso di cadute o urti. Samsung sostiene che il vetro è circa 1,5 volte più resistente rispetto a prodotti analoghi presenti sul mercato.

La resistenza all'acqua è ancora una volta classificata come IP68. Ciò significa che può sopravvivere all'immersione per 30 minuti a una profondità massima di 50 metri. I due pulsanti sul lato destro dell'orologio sono della dimensione perfetta per essere toccati con un dito senza essere troppo grandi o invadenti. È un orologio che può essere indossato tutto il giorno e fino a sera senza alcun disagio.

Il cinturino in silicone anti-sudore in dotazione, pur essendo funzionale, attira facilmente la polvere. Sebbene non sia l'ideale, è sufficiente finché non si è pronti a immergersi nell'ampio mondo dell'acquisto di cinturini personalizzati per le varie situazioni. Il sensore ottico della frequenza cardiaca, la compatibilità con l'elettrocardiogramma (ECG) e lo strumento di analisi della composizione corporea di Samsung sono tutte caratteristiche che recentemente sono diventate standard nei fitness tracker. Il sensore della temperatura della pelle e il cardiofrequenzimetro sono nuove caratteristiche del Samsung Galaxy Watch 5. Grazie al Google Play Store, è possibile installare facilmente programmi di terze parti come Strava e Spotify, oltre a molti altri. Approfitta ora dello sconto del 20% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

